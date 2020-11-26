قصة موسوعة تاريخية تقرأها زوجة الرئيس السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استضافتها في لقاء خاص مع إسعاد يونس على فضائية «دي إم سي» إنها تحب رواية «الوتد»، لأنها تعبر عن المرأة، كما تحب موسوعة «مصر القديمة» للدكتور سليم حسن.وتعتبر «مصر القديمة» الموسوعة الوحيدة المتكاملة في التاريخ المصري القديم التي وضعها وألفها عالم واحد بمفرده، وتناول فيها شرحًا دقيقًا وتحليلًا مستفيضًا عن مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي في 16 جزءًا.وأضيف لها في طبعة مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع عام 2000 جزئين إضافيين هما كتاب الأدب المصري القديم ليصبح عدد مجلداتها 18، وتتكون بأجزائها الـ16 من مجموعة عناوين رئيسية يندرج تحتها كل جزء حسب ترتيبه الزمني داخل التاريخ المصري، فالجزء الأول يتحدث عن عصور ما قبل التاريخ إلي نهاية العهد الإهناسي، ويرتبط به الجزء الثاني الذي يتناول مدنية مصر وثقافتها في الدولة القديمة والعهد الإهناسي، وتتوالي الأجزاء الثمانية الأخرى، حيث تتحدث عن مصر بعد الفترة الانتقالية الثالثة، ثم العصر المتأخر، ويليه مصر في عصر الإغريق والرومان، ومنهم للبطالمة الذين كانوا آخر مراحل د. سليم حسن داخل هذه الموسوعة.