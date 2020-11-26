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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أردوغان يهين تميم بن حمد ويجبره على الانحناء لعلم تركيا (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:43 م
تميم وأردوغان
تميم وأردوغان
محمد عمر
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أظهرت لقطات مصورة إذلال تركيا لأمير قطر تميم بن حمد، خلال زيارته اليوم إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة تعصف بحكومته.

وتوضح اللقطات المصورة استقبال تميم بن حمد من قبل أحد المسئولين الأتراك فقط وليس أردوغان، كما أظهرت وقوف تميم أمام العلم التركي والانحناء له أثناء توجهه إلى القصر الرئاسي للقاء أردوغان.

وتظهر في اللقطات وجود علامة مميزة على السجادة التي يسير عليها تميم مقابلة للعلم التركي الذي يحمله أحد أفراس حرس الشرف، ليقف تميم فجأة ويلتفت إلى العلم التركي وينحني أمامه ثم يواصل بعدها سيره إلى القصر الرئاسي.

وكشفت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق اليوم، عن ضخ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 300 مليون دولار في السوق التركية، في محاولة منه لانتشال أردوغان من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.

ووقّع أردوغان مجموعة من الاتفاقيات مع تميم بن حمد، في اجتماع الدورة الـ6 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية بأنقرة، شملت مجالات الطاقة والغذاء والدفاع والاقتصاد والتجارة والسياحة.

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