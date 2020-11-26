رئيس «مرور البساتين» يقود حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة

رئيس «مرور البساتين» يقود حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:18 م
هدير مصطفيطباعة
وجه العقيد تامر جلال، رئيس وحدة مرور البساتين، بسرعة مساعدة كبار السن والمواطنين داخل الوحدة لتقديم أفضل الخدمات وسرعة الانتهاء من الإجراءات لاستخراج التراخيص، بناء على تعليمات اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور.
ووجه رئيس وحدة المرور الخدمات المرورية بمساعدة أحد المواطنين تعطلت سياراته وكلف أحد الأوناش بسحبها.
كما قاد حملة مرورية بالشارع لضبط عدد من السيارات المخالفة وسحب الرخص منها، لعودة الانضباط للشارع، إذ تم رفع السيارات التى تقف بصورة عشوائية ووضعها بانتظار مواز للرصيف.
ووجه رئيس وحدة المرور الخدمات المرورية بمساعدة أحد المواطنين تعطلت سياراته وكلف أحد الأوناش بسحبها.
كما قاد حملة مرورية بالشارع لضبط عدد من السيارات المخالفة وسحب الرخص منها، لعودة الانضباط للشارع، إذ تم رفع السيارات التى تقف بصورة عشوائية ووضعها بانتظار مواز للرصيف.