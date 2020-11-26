رئيس «مرور البساتين» يقود حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة

وجه العقيد تامر جلال، رئيس وحدة مرور البساتين، بسرعة مساعدة كبار السن والمواطنين داخل الوحدة لتقديم أفضل الخدمات وسرعة الانتهاء من الإجراءات لاستخراج التراخيص، بناء على تعليمات اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور.ووجه رئيس وحدة المرور الخدمات المرورية بمساعدة أحد المواطنين تعطلت سياراته وكلف أحد الأوناش بسحبها.كما قاد حملة مرورية بالشارع لضبط عدد من السيارات المخالفة وسحب الرخص منها، لعودة الانضباط للشارع، إذ تم رفع السيارات التى تقف بصورة عشوائية ووضعها بانتظار مواز للرصيف.