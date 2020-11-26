تميم ينتشل أردوغان من الانهيار الاقتصادي بـ300 مليون دولار

كشفت وسائل إعلام تركية، الخميس، عن ضخ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 300 مليون دولار في السوق التركية، في محاولة منه لانتشال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.ووقّع أردوغان مجموعة من الاتفاقيات مع تميم بن حمد، في اجتماع الدورة الـ6 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية بأنقرة، وفقًا لموقع «سوزجو» التركي.فيما شملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والغذاء والدفاع والاقتصاد والتجارة والسياحة، وتعهد تميم بضخ 300 مليون دولار كرأسمال من قطر إلى تركيا على هيئة استثمارات.ويعاني الاقتصاد التركي من الانهيار بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو أمام الليرة التركية، في ظل تعنت أردوغان وفساد صهره وزير المالية السابق بيرات البيرق.واستقبل أردوغان، اليوم، أمير قطر في العاصمة التركية أنقرة؛ للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.