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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بايدن» للأمريكيين: نحن في حرب مع كورونا وليس مع بعضنا البعض

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
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حث الرئيس المنتخب جو بايدن، الأمريكيين، في كلمة له اليوم الخميس بمناسبة عيد الشكر، على عدم الاستسلام لجائحة فيروس كورونا، والتوافق مع الهدف المشترك المتمثل في هزيمة الفيروس، مرددًا دعوات مسئولي الصحة العامة الذين يطالبون الأمة بتقليص احتفالات عيد الشكر وسط زيادة حالات الإصابة بـ "كوفيد- 19" على الصعيد الوطني.

وقال بايدن: "اعلموا أننا نخوض حربًا مع فيروس كورونا، وليس بيننا البعض"، حسبما أفادت قناة CBS نيوز الأمريكية.

وأضاف: "أعلم أن البلاد قد سئمت القتال والمشاكل الداخلية، لكن علينا أن نتذكر أننا في حالة حرب مع كورونا، وليس مع بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أنها اللحظة التي تحتاج فيها أمريكا إلى تقوية عمودها الفقري، ومضاعفة جهودها "نحن جميعًا في هذا معًا" حسب قوله.

كما أكد أنه سيتخلى عن احتفاله الكبير بعيد الشكر هذا العام، وبدلًا من ذلك سيقضي العطلة في ولاية ديلاوير مع زوجته جيل بايدن، وابنته وصهره، للوقاية من كورونا.

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