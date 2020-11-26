انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

سقطت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين بشارع عبيد حسن البدين تقاطع قرة العين بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، دون إصابات.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، بشارع عبيد حسن البدينى تقاطع قرة العين دون إصابات.وعلى الفور انتقلت قوة من قسم مينا البصل والحماية المدنية بمعداتها وقيادات من حي غرب لمتابعة الوضع، ووضع حواجز أمام العقار بالورديان غرب الإسكندرية، حرصا على صحة وسلامة المارة من المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.