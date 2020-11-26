طرح مليون «كمامة» إضافية على البطاقات التموينية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على التوسع في توزيع الكمامات على البطاقات، بعد زيادة الكميات التي يتم طرحها إلى مليون كمامة.وأشار وزير التموين، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه يجري التوزيع بواقع كمامة إجبارية للبطاقة التي تضم 3 أفراد فيما أكثر، مع توفير كمامتين اختياريتين.وشدد على أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة؛ بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية.ولفت إلى أن إجمالي الكميات التي تم توزيعها 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد.