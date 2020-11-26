الدفاع الصينية: لن نسمح لأي قوة بغزو أراضينا أو تقسيمها

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، "رن قوه تشيانج"، اليوم الخميس، عن معارضة الصين الشديدة لأي شكل من أشكال التبادلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجزيرة تايوان، مؤكدا أن الصين "لن تسمح أبدا لأي شخص أو قوة بغزو أراضي الوطن أو تقسيمها".وقال تشيانج– في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الشهري بمقر الوزارة اليوم- إن "نهضة الصين وتوحيد الوطن اتجاهان عامان يتوافقان مع تطلعات الشعب الصيني"، معتبرا أن سعي سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان إلى الاستقلال باستخدام القوة محكوم عليه بالفشل، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني سيواجه تلك المحاولات، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي.