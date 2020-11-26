الفلبين تتفق على 2.2 مليون جرعة لقاح كورونا من أسترازينيكا

أعلن رئيس برنامج التطعيم ضد كوفيد- 19 في الفلبين اليوم الخميس إن الدولة سوف تشتري 2ر2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.وقال كارليتو جالفيز إنه سوف يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية للشراء غدا الجمعة بين الحكومة وأسترازينيكا والقطاع الخاص.وتدفع مجموعة من الشركات الخاصة ثمن اللقاح الذي لا يقل عن 600 مليون بيزو (12 مليون دولار)، بحسب المستشار الرئاسي جوي كونسيبسيون.وقال كونسيبسيون: "نريد أن نضمن عدم تخلف الفلبين عن الركب عندما يتم طرح اللقاحات في عام 2021".وأضاف أنه سوف يتم تخصيص نصف الإمدادات لموظفي الشركات والتبرع بالنصف الآخر لوزارة الصحة.وقال جالفيز إن الحكومة بحثت عن صفقات مماثلة "بأسعار منخفضة لضمان أقصى قدر من إتاحته".وأضاف أن الحكومة تريد تطعيم ما يصل إلى 75% من سكان البلاد الذين يقدر تعدادهم بنحو 110 ملايين نسمة مجانا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.وأوضح أنه يمكن إطلاق التطعيم الشامل في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2021 أو على الأكثر في أوائل عام 2022 اعتمادا على إمدادات اللقاح.