رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تتفق على 2.2 مليون جرعة لقاح كورونا من أسترازينيكا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلن رئيس برنامج التطعيم ضد كوفيد- 19 في الفلبين اليوم الخميس إن الدولة سوف تشتري 2ر2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

وقال كارليتو جالفيز إنه سوف يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية للشراء غدا الجمعة بين الحكومة وأسترازينيكا والقطاع الخاص.

وتدفع مجموعة من الشركات الخاصة ثمن اللقاح الذي لا يقل عن 600 مليون بيزو (12 مليون دولار)، بحسب المستشار الرئاسي جوي كونسيبسيون.

وقال كونسيبسيون: "نريد أن نضمن عدم تخلف الفلبين عن الركب عندما يتم طرح اللقاحات في عام 2021".

وأضاف أنه سوف يتم تخصيص نصف الإمدادات لموظفي الشركات والتبرع بالنصف الآخر لوزارة الصحة.

وقال جالفيز إن الحكومة بحثت عن صفقات مماثلة "بأسعار منخفضة لضمان أقصى قدر من إتاحته".

وأضاف أن الحكومة تريد تطعيم ما يصل إلى 75% من سكان البلاد الذين يقدر تعدادهم بنحو 110 ملايين نسمة مجانا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأوضح أنه يمكن إطلاق التطعيم الشامل في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2021 أو على الأكثر في أوائل عام 2022 اعتمادا على إمدادات اللقاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية الإندونيسية

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

الشارقة للفنون تنظم النسخة الثالثة من «نقطة لقاء»

سيد حجاب يخطف الأضواء في ثاني أيام مهرجان الأراجوز