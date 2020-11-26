«بن سلمان» يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع اليابان

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، حرص البلدين على تعزيز التعاون في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين اليوم الخميس، إذ أشاد يوشيهيدي بنجاح قمة مجموعة العشرين وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.