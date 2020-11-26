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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة 7 فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى، في نطاق محافظة الفيوم في المنطقة بين هوارة والناصرية اتجاه أسيوط، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ليتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة.

كان قد وصل مستشفى الفيوم العام كل من: رجب جمال رجب، 30 سنة، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعي بالوجه، ومحمد أحمد محمود، 15 سنة، مصاب بجروح قطعية باليد اليسرى، وعيد بدوي سعد، 28 سنة، مصاب باشتباه بالارتجاج، وفوزي فكري عبدالعزيز، 50 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، وزياد فوزي فكري، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات بالظهر، واشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمود بركان محمود، 24 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكسر بالذراع اليمنى، وإصابة أحمد محمد ربيع، 28 سنة، بكدمة أعلى العين اليسرى تجمع دموي، وجروح متفرقة بالوجه والجسم. وتبين أن جميعهم أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة نقل مع ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، بين هوارة والناصرية اتجاه أسيوط، وتم إرسال سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وجميعهم يتلقون العلاج والإسعافات اللازمة الآن.

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