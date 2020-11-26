وزير التموين: الحصول على الخدمة من السجل النموذجى فى 15 دقيقة فقط

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين.وقال إن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومة مكاتب السجل، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات، فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات ميكنة ومتميزة.