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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «تراثيات معاصرة» بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "تعزيز التراث الثقافى وتنمية الصناعات الثقافية"٬ والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

يعقب الندوة افتتاح معرض للفنون التشكيلية ببهو المجلس بعنوان "تراثيات معاصرة" لجيل الرواد والوسط والشباب فى فنون المسـطحات من تصـوير زيتى رسم أكواريل جرافيك كمبيوجرافيك باتيك طباعة يدوية طباعة رقمية معلقات نسجية فنون المجسمات كالنحت والريليف).

ويعقبه ببهو مركز الهناجر عرض للأزياء التراثية التقليدية من محافظات: سيناء – أسوان – الواحات البحرية – سوهاج – النوبة٬ لمخرج العرض الدكتور محمد الشريف؛ ومصممة الأزياء لبنى هشام؛ وعرض للأزياء التراثية المعاصرة لمصممة الأزياء الدكتورة ليلى المغربى.

ويعقبه عرض ورش حية للحرفيين فى مجال: الكليم – السجاد – الفخار – الخياميــــــــة – الزجاج – المعشق – الطرق على النحاس بســاحـة الهنـاجر.

ويشارك في تنظيم الفعالية قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض؛ وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الدكتور خالد جلال.

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