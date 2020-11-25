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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تواصل تبجحها: وجودنا العسكري في ليبيا مطابق لتمركزنا بقطر

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:51 م
السفير التركي محمد
السفير التركي محمد مصطفى كوكصو
محمد عمر
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دافع السفير التركي محمد مصطفى كوكصو لدى قطر، عن وجود القوات التركية في قطر وليبيا زاعما أن هذا الأمر مشروع لتحقيق العدل والاستقرار في هذه الدول.

وزعم السفير التركي في تصريحات اليوم أن العلاقات القطرية التركية تستهدف دعم الشعوب من منطلق إنساني ينتصر للحق والعدالة، مشيرا إلى أن التوافق القطري التركي في السياسات والمبادئ هو من أهم دعائم استمرار ونمو العلاقات.

وكشف كوكصو عن أن تركيا وقعت مع قطر أكثر من 50 اتفاقية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 340 مليون دولار في 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2019، وذلك في إشارة إلى حجم الاستغلال التركي لقطر للحصول على مزيد من الأموال.

وادعى السفير التركي أن بلاده لا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وبالتالي لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها، متجاهلا وجودها في ليبيا وسوريا والعراق ومناطق أخرى.

كما زعم أيضا: "ليس لدى تركيا أية أطماع سياسية في أراضي الغير؛ بل هي تعزز استقلال الإرادة السياسية لكل الدول الصديقة لها"، مناقضا نفسه قائلا إن تاريخ الدولة العثمانية إرث تعتز به تركيا وتسعى للحفاظ عليه وتطويره.

ودافع السفير التركي عن وجود قوات بلاده في ليبيا، قائلا إن تركيا توجد بشكل شرعي في كل مناطق وجودها، وهو وجود يعزز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي كما هو الحال في قطر، ووجودهم لا يشكل خطرا على أحد، وهو وجود مبني على اتفاقيات سابقة.

يذكر أن تميم بن حمد أمير قطر سيزور غدا تركيا للقاء الرئيس التركي رجب أردوغان في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها تركيا وتسعى للحصول على المزيد من الأموال من الدوحة.

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