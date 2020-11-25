ميركل تمدد إجراءات كورونا لـ20 ديسمبر وتعد بتجاوز الأزمة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنها ستمدد الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر المقبل.وأكدت ميركل في كلمة لها مساء اليوم أن بريلن قد تستمر في فرض الإجراءات الاحترازية خلال شهر يناير إن لم تتمكن في احتواء انتشار فيروس كورونا بالمعدل المطلوب.وقالت ميركل: "هناك الكثير من الشواهد على أننا سنتمكن من تجاوز أزمة فيروس كورونا خلال العام المقبل".واعتبرت المستشارة الألمانية أن برلين نجحت في إبطاء انتشار فيروس كورونا ولكن ذلك لا يكفي للقضاء على خطره.واتفقت ميركل في وقت سابق اليوم مع رؤساء حكومات الولايات على منح مساعدات مالية للشركات المتضررة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية لتقديم مساعدات مالية بقيمة 17 مليار يورو للشركات المتضررة.