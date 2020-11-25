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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار ولم نحشد لأي تحركات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:46 م
خالد المحجوب
خالد المحجوب
محمد عمر
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أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الأربعاء، التزامهم بوقف إطلاق النار، قائلا إنهم لم يرسلوا أي قوات إضافية إلى الجبهة ضد قوات حكومة الوفاق.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في تصريحات مساء اليوم أن الجيش يعكف حاليًا على إعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن تحركاتهم الأخيرة هي مناورات تدريبية وليست حشدًا على الجبهة.

واعتبر المحجوب أن إطلاق مثل هذه الإشاعات بأن الجيش يسعى للحشد على جبهة مجرد معلومات كاذبة هدفها الإضرار بمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة مع الوفاق "5+5" والتي توصلت إلى الكثير من التفاهمات.

يذكر أن اللواء 106 مُجحفل التابع للجيش الليبي، نفذ أمس الثلاثاء، مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية، كما شارك فيها سلاح الطيران.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، إن المناورات شملت ضرباتٍ جوية من قبل الطيران الحربي، إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاه وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة، كما شاركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه، الذين عملوا كل حسب موضعه والتعلميات المُناط بتنفيذها في هذه المناورة.

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