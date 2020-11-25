سيادة_المصريين_خط_أحمر.. تريند جديد يشعل «تويتر»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خطابًا إلى الشعب المصري عقب اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.ولقى خطاب الرئيس حضورًا كبيرًا بين جموع الشعب، انطلق بعدها هاشتاج #سيادة_المصريين_خط_احمر، وأبرز ما تحدث فيه عن أن أمن واستقرار ليبيا من استقرار مصر، وأمن منطقة الجفرة بالنسبة لمصر خط أحمر."الدستور" حلّلت التغريدات التي انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر".حسب أداة track my hashtag كان نتيجة التحليل، اليوم الثلاثاء، في ساعات الظهيرة، أنه تم نشر 69 تغريدة وشاركها 57 مغردا، 103 ألف 837 هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".كانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 11.59%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 8.70%، أما إعادة التغريد وصل إلى 79.71%.باستخدام أداة social searcher التي تقوم بتحليل أكثر من مواقع التواصل تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "تويتر" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 51.8%، ويليه موقع "فكونتاكتي" بنسبة 47.4%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع فيس بوك يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، ثم موقع "فيسبوك" بنسبة 0.9%.باستخدام أداة Twitter Snapshop أحدثت التغريدات الأخيرة حول #سيادة_المصريين_خط_احمر إجمالي عدد مرات الظهور المحتملة 253.013 ووصولًا محتملًا فريدًا يصل إلى 121،105.وفي آخر 100 تغريدة حول #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية 12، خلال الخمس ساعات الماضية، كانت هناك 14 تغريدة منتظمة و78 إعادة تغريد و8 ردود.باستخدام أداة Tweet blinder حظيت إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 78.6%، يليها التغريدات باستخدام الصور واللينكات بنسبة 10.6%، وفي المرتبة الثالثة تأتي الردود على التغريدات بنسبة 7.4% ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 4.8%.