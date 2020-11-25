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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:11 م
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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كلف محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بمتابعة تأمين انصراف العاملين، وتأمين المنشآت، وغلق التيار الكهربي والابلاغ عن أى طارئ في حينه.

وأكد مدير المديرية، انعقاد واستعداد غرفة العمليات بالمديرية للتدخل السريع في أي وقت، والتواصل مع المحافظة والجهات المعنية.

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