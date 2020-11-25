«تعليم القاهرة» تعلن حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار

كلف محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بمتابعة تأمين انصراف العاملين، وتأمين المنشآت، وغلق التيار الكهربي والابلاغ عن أى طارئ في حينه.وأكد مدير المديرية، انعقاد واستعداد غرفة العمليات بالمديرية للتدخل السريع في أي وقت، والتواصل مع المحافظة والجهات المعنية.