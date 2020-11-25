بوتين: تعاون السعودية وروسيا يسهم في استقرار أسواق الطاقة

أعرب فلاديمير بوتين رئيس روسيا، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفاعل في مجموعة "أوبك +" وإسهامه المشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وفقًا لجريدة الاقتصادية السعودية.وأضاف "علاقات روسيا مع السعودية إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط تتطور بشكل متزايد وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019".جاء ذلك خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب، وأكد الرئيس الروسي "تتعاون روسيا والسعودية بشكل فاعل في مجموعة "أوبك +"، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية ونحن ممتنون جدًا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد".