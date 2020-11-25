حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر للعمل أو للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.عاطفيًا: الواقعية مطلوبة على نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة، فكن مستعدًّا للمواجهة.صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.