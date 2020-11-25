رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:21 ص
منتجات صحية للمرأة
منتجات صحية للمرأة
وكالات
طباعة
وافق البرلمان الاسكتلندي، بالإجماع على تشريع يجعل المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية للنساء متاحة مجانًا للجميع.

وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل»، من شأن ذلك التشريع، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال، مونيكا لينون، توفير الحق القانوني في الحصول المجاني على منتجات مثل السدادات القطنية «الحفاضات» والفوط الصحية.

وبموجب التشريع، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانًا، وسوف يطالب المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانًا.

وقالت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكتلندا، في تغريدة بعد التصويت: «فخورة بالتصويت على هذا التشريع الرائد، مما يجعل اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم منتجات الدورة الشهرية مجانًا لجميع من يحتاجون إليها».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفاح الجيزة للنيابة: كنت عايز أبقى رجل أعمال.. وأبناؤه: «اعدموه بسرعة»

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

الاتحاد الدولى للنقل الجوى يجهز «جواز سفر كورونا»

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

سمير صبري: «رشحني يوسف السباعي لبطولة مطلقة.. ولبنى عبد العزيز توسطت لي»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«أشهر خرافات الفراعنة».. أعور أعرج بلحية طولها سبعة أشبار من حكام مصر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية