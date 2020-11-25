ستوكهولم تطالب طهران بإلغاء حكم بإعدام طبيب «إيرانى-سويدى»

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن لين أنّها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ الطبيب الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي بتهمة التجسّس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت إنها اتصلت بوزير خارجية إيران بعد معلومات مفادها أنّ طهران تستعدّ لإعدام الطبيب المتخصّص في قسم الطوارئ.وأضافت: "تدين السويد عقوبة الإعدام وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم بحق جلالي".وجلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم أوقف في أبريل 2016 خلال زيارة لوطنه.وأدين بأنّه سلّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) معلومات عن خبيرين نوويين إيرانيين أدّت إلى اغتيالهما.وخلال اعتقاله منحته ستوكهولم الجنسية السويدية في شباطفبراير 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الايرانية عقوبة الاعدام.وأكّد جلالي أنه حكم عليه لرفضه التجسّس لصالح بلده الأم عندما كان يعمل في أوروبا.وكانت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية دانت إضافة الى خبراء امميين حكم الاعدام الصادر بحقه.وأعلنت زوجة الطبيب أن زوجها ابلغها أنه نقل الى سجن آخر ووضع في الحبس الانفرادي ما يعني ان إعدامه بات وشيكًا.وقالت باربرو إلم، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية السويدية، لوكالة "فرانس برس" إنّ الوزارة على علم بالتقارير الواردة بشأن "تنفيذ وشيك للحكم".وأضافت: "نحاول جلاء صحّة المعلومات ونناقش الموضوع باستمرار مع ممثّلي السلطات الإيرانية".و كرّرت منظمة العفو الدولية مناشدتها المجتمع الدولي التدخّل لإنقاذ حياة الطبيب.وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي ديانا الطحاوي في بيان "ندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوري، بما في ذلك من خلال سفاراتهم في طهران، لإنقاذ حياة أحمد رضا جلالي قبل فوات الأوان".