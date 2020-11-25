البرازيل تسجل حصيلة مضاعفة لوفيات وإصابات كورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 16207 حالات عن يوم أمس.كما أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس.ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في البرازيل إلى 6.118.708، فيما بلغ عدد الوفيات 170.115، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.