لأول مرة.. نواب ليبيا يتفقون على عقد جلسات مباشرة في غدامس

اتفق نواب ليبيون، الثلاثاء، خلال اجتماعهم في المغرب على عقد جلسات أخرى داخل ليبيا في غدامس وسرت لأول مرة في تاريخ اللقاءات بين وفدي مجلس النواب في طرابلس ومجلس النواب في طبرق.وأوضح عضو مجلس النواب الليبي (طبرق) صالح افحيمة، أن الحاضرين في جلسات الحوار بمدينة طنجة أكدوا أن بنغازي هى المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب، وذلك وفق موقع "الساعة 24" الليبي.وكشف افحيمة أن هناك توافق كبير حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل ليبيا، وستكون الجلسة الأولى في مدينة غدامس من أجل التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها.وأوضح افحيمة أنه ستم تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه النواب لمناقشته.