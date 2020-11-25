أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-11-2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
يُقدم «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم في مصر، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 25-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية.
شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.
وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيه للطن.
وأضافت أن أسعار الأسمنت تتراوح بين مستويي 650 إلى 680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700 إلى 750 جنيهًا للطن.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيهًا للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
وزاد سعر الطن إلى 10600 جنيه، وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.
الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيه للطن.
الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيه للطن.
الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.
كان المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنيه للطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارًا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين.
كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره في مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي يباع عالميًا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن.
شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.
وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيه للطن.
وأضافت أن أسعار الأسمنت تتراوح بين مستويي 650 إلى 680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700 إلى 750 جنيهًا للطن.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيهًا للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر.. سعر الحديدزاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاي للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.
وزاد سعر الطن إلى 10600 جنيه، وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.
الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيه للطن.
الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيه للطن.
سعر الأسمنت في السوق المحليسجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 693 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 713جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 693 جنيهًا للطن، والسويدى 745 جنيهًا للطن، وحلوان 733 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري695 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهًا للطن.
الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.
كان المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنيه للطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارًا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين.
كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره في مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي يباع عالميًا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أسعار الحديد اليومسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و900 جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و900 جنيه للطن.
وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و650 جنيهًا للطن.