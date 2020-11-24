السعودية تلغي «مؤسسة النقد العربي» وتعتمد البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، على نظام البنك المركزي السعودي الجديد، وأن يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة الملك سلمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.كما وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.كما استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المتخذة لتكون المملكة ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.