وكيل صحة البحر الأحمر يجتمع بمديري المستشفيات لمواجهة كورونا

عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية، للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.شدد وكيل وزارة الصحة على تطبيق بروتوكول العلاج الذى أقرته اللجنة العلمية بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بجميع المستشفيات.وأوصى وكيل صحة البحر الأحمر بضرورة زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل، وتخصيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة.أكد مرعي أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات، مشددًا على أنه تم التأكيد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وأنها مسؤولية كل مدير قسم ومدير مستشفى نحو فريق العمل، حتى لا يصاب فرد من الأطقم الطبية.