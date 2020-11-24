أحدث أواني الطهي لكريسماس 2020 وأسعارها (صور)





أوانى الكريسماس

أطلقت علامة LE CREUSET مجموعة جديدة من أواني الطهي لعشاء عيد الميلاد الراقي، باسم مجموعة Holly وتشمل أكواب القهوة، بسعر يصل إلى 13.50 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أطباق خزفية وأوعية وأباريق وأواني .



وجاءت جميع القطع منقوشة بتصميم أوراق الشجر، باللونى الأبيض الناعم وأحمر بلون الكرز الزاهي، ويتصدر وعاء الحساء المصنوع من الزهر بمبلغ 245 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى وعاء إناء ثمنه 30 جنيهًا إسترلينيًا ووعاء كبير كالسلطانية بسعر 42 جنيهًا إسترلينيًا.



وتأتى الأوانى، مصنوعة من الخزف الحجري المطلي بالمينا، لتتحمل العبء الكبير لطهي طعام عيد الميلاد هذا العام، كما يأتى سعر الطبق الخزفي الصغير بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا، وحلل مزودة بمقبض مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدام في الفرن والشواية بسعر جنيه إسترليني 190.



ملعقة سانتا كلوز

أيضَا جاءت "ملعقة سانتا كلوز" كأداة جديدة فى مطبخ الكريسماس، لخلط المكونات وتقليب العجين الثقيل، حيث صنعت الرأس من السيليكون الصحي المقاوم للحرارة وخال من مادة BPA مع مقبض خشبي ناعم.



قطاعة كعك الكريسماس

كما صممت علامة IT Lurch Germany مجموعتها الجديدة من أوانى الطهى للكريسماس، حيث صممت مجموعة من 6 أختام مصنوعة من السيليكون لبسكويت الكريسماس، سهلة الاستخدام وممتعة، تجعل مطبخك مزينا بطابع الكريسماس، ويمكن استخدامها ببساطة بلف العجين، ثم ختمه واستخدم حلقة لقطع الأشكال المحببة لعمل الكعك مثل أشكال رجل الثلج، وشجرة الكريسماس وغيرها. يزين كثيرون منازلهم بأشجار الكريسماس وزينة عيد الميلاد المبهجة، تلك المناسبة التي ينتظرها العالم بداية كل عام، ومع تهيئة المنزل لاستقبال الكريسماس، هل فكرت من قبل في إعداد سفرتك لاستقبال العيد بأوانى الكريسماس؟أطلقت علامة LE CREUSET مجموعة جديدة من أواني الطهي لعشاء عيد الميلاد الراقي، باسم مجموعة Holly وتشمل أكواب القهوة، بسعر يصل إلى 13.50 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أطباق خزفية وأوعية وأباريق وأواني .وجاءت جميع القطع منقوشة بتصميم أوراق الشجر، باللونى الأبيض الناعم وأحمر بلون الكرز الزاهي، ويتصدر وعاء الحساء المصنوع من الزهر بمبلغ 245 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى وعاء إناء ثمنه 30 جنيهًا إسترلينيًا ووعاء كبير كالسلطانية بسعر 42 جنيهًا إسترلينيًا.وتأتى الأوانى، مصنوعة من الخزف الحجري المطلي بالمينا، لتتحمل العبء الكبير لطهي طعام عيد الميلاد هذا العام، كما يأتى سعر الطبق الخزفي الصغير بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا، وحلل مزودة بمقبض مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدام في الفرن والشواية بسعر جنيه إسترليني 190.أيضَا جاءت "ملعقة سانتا كلوز" كأداة جديدة فى مطبخ الكريسماس، لخلط المكونات وتقليب العجين الثقيل، حيث صنعت الرأس من السيليكون الصحي المقاوم للحرارة وخال من مادة BPA مع مقبض خشبي ناعم.كما صممت علامة IT Lurch Germany مجموعتها الجديدة من أوانى الطهى للكريسماس، حيث صممت مجموعة من 6 أختام مصنوعة من السيليكون لبسكويت الكريسماس، سهلة الاستخدام وممتعة، تجعل مطبخك مزينا بطابع الكريسماس، ويمكن استخدامها ببساطة بلف العجين، ثم ختمه واستخدم حلقة لقطع الأشكال المحببة لعمل الكعك مثل أشكال رجل الثلج، وشجرة الكريسماس وغيرها.



يزين كثيرون منازلهم بأشجار الكريسماس وزينة عيد الميلاد المبهجة، تلك المناسبة التي ينتظرها العالم بداية كل عام، ومع تهيئة المنزل لاستقبال الكريسماس، هل فكرت من قبل إعداد سفرتك لاستقبال العيد بأوانى الكريسماس؟



أوانى الكريسماس

أطلقت علامة LE CREUSET مجموعة جديدة من أواني الطهي لعشاء عيد الميلاد الراقي، باسم مجموعة Holly وتسمل أكواب القهوة، بسعر يصل إلى 13.50 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى أطباق خزفية وأوعية وأباريق وأواني وأواني.



وجاءت جميع القطع منقوشة بتصميم أوراق الشجر، باللونى الأبيض الناعم وأحمر بلون الكرز الزاهي، ويتصدر وعاء الحساء المصنوع من الزهر بمبلغ 245 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى وعاء إناء ثمنه 30 جنيهًا إسترلينيًا ووعاء كبير كالسلطانية بسعر 42 جنيهًا إسترلينيًا.



وتأتى الأوانى، مصنوعة من الخزف الحجري المطلي بالمينا، لتتحمل العبء الكبير لطهي طعام عيد الميلاد هذا العام، كما يأتى سعر الطبق الخزفي الصغير بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا، وحلل مزودة بمقبض مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدام في الفرن والشواية بسعر جنيه إسترليني 190. يزين كثيرون منازلهم بأشجار الكريسماس وزينة عيد الميلاد المبهجة، تلك المناسبة التي ينتظرها العالم بداية كل عام، ومع تهيئة المنزل لاستقبال الكريسماس، هل فكرت من قبل إعداد سفرتك لاستقبال العيد بأوانى الكريسماس؟أطلقت علامة LE CREUSET مجموعة جديدة من أواني الطهي لعشاء عيد الميلاد الراقي، باسم مجموعة Holly وتسمل أكواب القهوة، بسعر يصل إلى 13.50 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى أطباق خزفية وأوعية وأباريق وأواني وأواني.وجاءت جميع القطع منقوشة بتصميم أوراق الشجر، باللونى الأبيض الناعم وأحمر بلون الكرز الزاهي، ويتصدر وعاء الحساء المصنوع من الزهر بمبلغ 245 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى وعاء إناء ثمنه 30 جنيهًا إسترلينيًا ووعاء كبير كالسلطانية بسعر 42 جنيهًا إسترلينيًا.وتأتى الأوانى، مصنوعة من الخزف الحجري المطلي بالمينا، لتتحمل العبء الكبير لطهي طعام عيد الميلاد هذا العام، كما يأتى سعر الطبق الخزفي الصغير بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا، وحلل مزودة بمقبض مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدام في الفرن والشواية بسعر جنيه إسترليني 190.

أوانى الكريسماس

ملعقة سانتا كلوز أيضَا جاءت "ملعقة سانتا كلوز" كأداة جديدة فى مطبخ الكريسماس، لخلط المكونات وتقليب العجين الثقيل، حيث صنعت الرأس من السيليكون الصحي المقاوم للحرارة وخالي من مادة BPA مع مقبض خشبي ناعم.