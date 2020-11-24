«الوطنية للانتخابات» تتابع انتظام التصويت فى جولة الإعادة

تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات تصويت الناخبين بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية انتظام العمل داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم، ودون أى معوقات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة أي شكاوى أو مخالفات داخل أو خارج اللجان الفرعية من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات، وأنها تلقت مجموعة من الاستفسارات الخاصة بأماكن الاقتراع، وكيفية التصويت التي تم الرد عليها في الحال.وانطلق في التاسعة صباح الثلاثاء، التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.