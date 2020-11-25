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تقارير ومتابعات

حقيقة قرار تأجيل الدراسة بالجامعات للعام الدراسى 2021 بسبب كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول حقيقة قرارا تأجيل الدراسة في الجامعات للعام الدراسي 2021، بعد أن تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بتأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتداولت الأخبار عقب خروج وزير الصحة الدكتورة عالة زايد بتخفيف العمالة داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وعدم النزول من البيت إلا لضرورة شديدة، معللة بذلك خطر الموجة الثانية من الفيروس.

حقيقة قرار تأجيل الدراسة في الجامعات للعام الدراسي 2021

وواجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإشاعات الخاصة بالعملية التعليمة خلال الأيام الماضية منها: تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وإصابة وزير التعليم بفيروس كورونا، من جانبها خرجت الوزارة بعدة بيانات ردا على تلك الإشاعات بنفيها، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم: "لا صحة لما تم تداوله من تعطيل الدراسة، ولا نية لتأجيل الدراسة وامتحانات الثانوية العامة في موعدها يوم 19 يونيو ولا نية لتأجيلها ولا يوجد تفاوض على الموعد"، كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي 2020/ 2021.

مجلس الوزراء يرد: لا نية لتأجيل الدراسة

من جانبه، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك في بيان له الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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