افتتاح وحدات العلاج بالتأهيل المهني بمركز رعاية ذوي الهمم بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عددًا من وحدات العلاج بالتأهيل المهني بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، يرافقه خلال جولته الافتتاحية، الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، والأستاذ الدكتور راندا كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد البحيري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد الكحكي، مدير مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من أساتذة الكلية.تلا ذلك حفل نظمته كلية الدراسات العليا للطفولة تحت شعار"نعم لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.. لا التنمر".وأشاد المتيني بالتعاون المثمر لهيئات المجتمع المدني بمختلف صوره من خلال جميع أندية الروتاري بفروعها المختلفة، والتي تسهم بشكل فاعل في مختلف المجالات من دعم البحث العلمي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التدريب المهني لمختلف القطاعات، من خلال عدد من البروتوكولات والشراكات الفعالة مع الجامعة.وأضافت الجبالي أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى دور الوحدات الجديدة في تحقيق التمكين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع ليكونوا طاقة فاعلة في بناء المجتمع؛ حيث تقوم أحد الوحدات بتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على صناعة المعقمات والصابون وتقوم الوحدة الأخرى بتدريبهم على أعمال الطباعة المختلفة.كما قدم عدد من أساتذة الكلية بشرح وحدات المركز المتنوعة وكيفية تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للأطفال، من خلال وحدات مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن 33 وحدة، وكرم المتيني والجبالى عددًا من النماذج المتميزة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددًا من أساتذة الكلية.وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية المتنوعة قدمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ختام الحفل تفقد الأستاذ الدكتور محمود المتيني والوفد المرافق له معرضًا للمنتجات من أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.