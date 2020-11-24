التصريح بدفن طفل لقى مصرعه فى تصادم سيارة بحاجز خرساني بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بحاجز خرسانى بالشروق.كان قد لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكي تقودها سيدة بحاجز خرسانى بمدينة الشروق.وكشفت المعاينة الأولية عن أن السيارة كانت تقودها سيدة بصحبتها طفل ولقى مصرعه فور اصطدامهما بحاجز خرسانى وتم نقلهما للمستشفى.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكى بحاجز خرسانى مما أدى إلى مصرع طفل فى الحال، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.