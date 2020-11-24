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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المالكي» يرحب بالسفير المصري الجديد لدى فلسطين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:19 م
رياض المالكي
رياض المالكي
مروة عنبر
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير المصرى، طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب المالكي بطايل، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، باعتبار القاهرة وقيادتها سندًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية.

وثمن المالكى الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم.

وشدد المالكي على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، أكد طايل على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية، وحقها في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقًا للشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم، مستشار أول عبير رمحي، ومدير إدارة الشئون العربية، مستشار أول فايز أبوالرب، والملحق الدبلوماسي، هلا الشيخ، من مكتب الوزير.

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