سرادق عزاء لصحفي «المصري اليوم» بالإسماعيلية عصر اليوم

يقام عصر اليوم الثلاثاء، سرادق عزاء الزميل الراحل محمد رضوان الجبلاوي، الصحفي بجريدة المصري اليوم، في دار ضيافة عائلة الجبلاوي بقرية أبوعطوة في محافظة الإسماعيلية.وكان الآلاف من أبناء الإسماعيلية، شيعوا جنازة جثمان شهيد الصحافة، أمس الإثنين، في جنازة مهيبة، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض بغرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس.واحتشد الآلاف أمام مقابر قرية أبوعطوة في منطقة الساحة، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة وسط دعوات بالمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، فيما انهار عدد من أبناء القرية الذين تذكروا مواقف إنسانية للفقيد.ونعى الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الزميل الراحل، داعيا أن يلهم أهله الصبر والسلوان، كما نعى الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الفقيد وقدم العزاء للزملاء الصحفيين بالإسماعيلية وإلى جموع الصحفيين في مصر، ونعى الفقيد اتحاد الصحفيين بسيناء ونقيب الصيادلة الدكتور صفوت عبدالمقصود ونقيب الزراعيين الدكتور السيد خليل ونقيب المحامين نبيل عبدالسلام.كان الزميل قد وافته المنية مساء الإثنين بغرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس، بعد معاناه مع المرض مكث بها نحو شهر قبل أن يرحل في هدوء.ويعد الجبلاوي واحد من أبرز الصحفيين الشباب في مصر، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية، وواحد من جيل الصحفيين الشباب الذين نشأوا في مؤسسة «المصرى اليوم»، وله العديد من التحقيقات الصحفية الكبيرة التي كانت علامة فارقة في تغطية العديد من المشروعات القومية، فضلا عن القصص الإنسانية والصحفية في منطقة القناة وسيناء.