البرنامج النووي وقرة باغ وسوريا على طاولة مباحثات خارجية روسيا وإيران

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيًا، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع الراهن في ناغورني قرة باغ وفي سوريا وقضايا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.وناقش الوزيران - وفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء - الوضع الحالي بمنطقة ناجورني كاراباخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي يبذلها الجانب الروسي لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في منطقة الصراع.كما بحثا الحاجة إلى المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين من الأعمال العدائية في كاراباخ، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول موضوعات رئيسية أخرى، بما في ذلك الوضع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن وأفغانستان وخطة العمل الشاملة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وأكد الوزيران تمسك بلديهما بعودة جميع أطراف الصفقة النووية وبأسرع وقت ممكن إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صادق عليها قرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي.