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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: لا نفكر فى مد فترة تلقى طلبات التصالح

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:34 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم بدء دراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتي الآن، مضيفًا: طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخري خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري، وطالب شعراوي من المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له، بالإضافة إلي استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.

وجدد شعراوي دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمامًا ومتابعة بصورة مستمرة.

وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأضاف أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم.

وأوضح شعراوي أنه ليس هناك أي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.

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