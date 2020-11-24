«تنسيقية الأحزاب»: طوابير طويلة أمام لجان الإعادة بالأقصر

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اصطفاف مواطني الأقصر في طوابير طويلة أمام مقار اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الرجال المشهد بالعديد من اللجان.كما رصدت غرفة العمليات أكثر من حالة مرضية لمواطنين أصروا على الذهاب، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم لترجيح كفة من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، في رسالة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم وعدم التخلي عن حقوقهم الدستورية، ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل وحتي موعد غلق اللجان.وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الأولى من الجولة الثانية منها بالأمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.