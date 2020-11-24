تدابير جديدة في السويد للحد من انتشار كورونا

بدأ اليوم الثلاثاء تطبيق حظر تجمع أكثر من ثمانية أشخاص في السويد، وذلك في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.وبعد احتجاجات، تم الاتفاق على استثناء الجنازات من هذه القاعدة، والسماح بتجمع 20 شخصا على الأكثر.وكان الحد المسموح به في السابق للتجمعات العامة، مثل المظاهرات والحفلات وأماكن العبادة 50 شخصا.وعلى الرغم من أن هذا الحد لا ينطبق على التجمعات الخاصة، شدد أعضاء الحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء ستيفان لوفين على الحاجة للابتعاد عن الحفلات الخاصة أو التوجه لصالات الجيم وأماكن السباحة والمكاتب والمراكز التجارية، وتجنب وسائل النقل العام كلما كان ذلك ممكنا.وقد سجلت السويد التي يبلغ تعداد سكانها 10.3 مليون نسمة حوالي 208 ألاف و300 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 6400 حالة وفاة بالفيروس.