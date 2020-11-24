الجدة وحفيدتها في انتخابات «النواب»: اللي عنده صوت ميخبيهوش

أصرت حميدة عبدالصادق ابنة محافظة مطروح التي تبلغ من العمر 70 عاما على اصطحاب حفيدتها إلى لجنة مجمع أبو بكر الصديق والمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب.وأكدت عبد الصادق خلال حديثها لـ"الدستور" على أنها تشارك دائما في الانتخابات وتقوم بتوعية أبنائها وحثهم علي المشاركة مرددة " اللي عنده صوت ميخبيهوش.. حرام لازم يساعد الدولة ".وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.