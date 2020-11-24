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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عمليات التنمية المحلية»: السيدات والشباب في صدارة المشهد الانتخابي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:49 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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أشاد، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بالدور الذي تقوم به كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التغطية المستمرة علي مدار اليوم في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والعملية الانتخابية بصورة كاملة.

وأضاف شعراوي أن السيدات والشباب تصدروا المشهد الانتخابي خلال اليوم الاول من جولة الاعادة واليوم الثاني للانتخابات، وطالب بتشديد الاجراءات الاحترازية مع اقتراب ساعات غلق اللجان الانتخابية والتزاحم وحرص المواطنين علي الادلاء بأصواتهم.

كما طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بالنزول للادلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب والالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التدافع أمام اللجان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والوقائية ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى المصريين وحرصهم الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.

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