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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بريطانيا يدين هجوم الحوثيين على أرامكو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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أدان وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، هجوم الحوثيين على أرامكو بجدة.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا، يجب على الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

وقال وزير خارجية بريطانيا، إن الهجوم على البنية التحتية المدنية يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وتوقف الآن عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة، ووصف المسؤول المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا.

وأضاف أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.

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