سيارات إغاثة وأوناش.. كيف استعدت «المرور» لموجة الطقس السيئ؟

أعلنت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لتقلبات الطقس وفي حالة حدوث أمطار على مدار الساعات القادمة، عقب إعلان الأرصاد الجوية تساقط الأمطار الأربعاء القادم.وأكدت الإدارة عن استعدادها لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون: 01221110000.