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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تشكو باكستان فى مجلس الأمن بسبب هجوم بكشمير

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسئولون حكوميون إن الهند أبلغت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهجوم حاول مسلحون شنه من باكستان على الشطر الهندي من إقليم كشمير الأسبوع الماضي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر الجانب الباكستاني أن أربعة مسلحين ينتمون إلى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان، تسللوا إلى الجزء الهندي من كشمير عبر نفق في منطقة سامبا، وأن الرجال المدججين بالسلاح كانوا يحملون أجهزة اتصال لاسلكي وهواتف محمولة وأدوية ومؤن صنعت جميعها في باكستان.

وأضافت الحكومة أنهم كانوا يتحركون في شاحنة وعندما جرى إيقافها لعملية تفتيش روتينية عند إحدى النقاط، فتحوا النار وتمكنت قوات الأمن من قتلهم.

ورفضت باكستان الاتهامات بالضلوع في الهجوم، وقالت إن الهند تهدف إلى صرف الانتباه عن اضطهادها لشعب كشمير.

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