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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: نتطلع للتعاون مع الصين لتحديد مصدر كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أكد خبير في الصحة العالمية، أن المنظمة تتطلع للعمل مع الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد – 19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الخبير: "نبحث عن الانفتاح والتعاون مع الزملاء الصينيين لتحديد مصدر كوفيد – 19".

من جهته، قال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، إن "المنظمة دعت الصين لبدء التنسيق مع خبراء دوليين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج، تعهد في مايو الماضي بملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في التصدي للجائحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون إنسان في العالم.

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