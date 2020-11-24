براتب 1200 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للمدرسين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى المدارس بشبين القناطر، وذلك من الجنسين، وبراتب 1200 جنيه، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 20 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة 2 مدرسة لغة عربية، و4 مدرسات تأسيسي، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظائف حاصلة على بكالوريوس تربية أو أداب (لغة عربية، تأسيسي).كما تتضمن الوظائف، 4 مدرسات رياض أطفال، و3 موظفين إداريين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال.كما تشمل الوظائف، 3 مدرسات تربية حاسب آلي، و4 مشرفات، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على الرقم 0132727955، والتواصل مع المدير المسئول أحمد سليم، أو التوجه لمقر الشركة في شبين القناطر، أول طريق الأحراز.