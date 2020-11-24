رابط الهيئة الوطنية للانتخابات وطرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

تصدرت طريقة معرفة مكان اللجنة الانتخابية والرقم الانتخابي للناخبين قائمة عمليات البحث على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضية بالتزامن مع بدء جولة إعادة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب في 14 محافظة، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن بعض العبارات غير الصحيحة لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية بدلا من البحث عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من بينها "الهيئة العليا للانتخابات الهيئة القومية للانتخابات – الهيئة العليا للانتخابات – اللجنة العليا للانتخابات – اللجنة القومية للانتخابات - مجلس الشعب – اللجنة الوطنية للانتخابات– لجنة الانتخابات".

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، تتثمل الطريقة الأولى في إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول مرفق فيها الرقم القومى المكون من 14 رقمًا الخاص بالناخب إللى الرقم المختضر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات

لمعرفة

اللجنة الانتخابية.