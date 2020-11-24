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محافظات

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات وطرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
عبدالله هشام
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تصدرت طريقة معرفة مكان اللجنة الانتخابية والرقم الانتخابي للناخبين قائمة عمليات البحث على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضية بالتزامن مع بدء جولة إعادة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب في 14 محافظة، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن بعض العبارات غير الصحيحة لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية بدلا من البحث عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من بينها "الهيئة العليا للانتخابات الهيئة القومية للانتخابات – الهيئة العليا للانتخابات – اللجنة العليا للانتخابات – اللجنة القومية للانتخابات - مجلس الشعب – اللجنة الوطنية للانتخابات– لجنة الانتخابات".

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، تتثمل الطريقة الأولى في إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول مرفق فيها الرقم القومى المكون من 14 رقمًا الخاص بالناخب إللى الرقم المختضر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وتتمثل الطريقة الثانية لمعرفة مكان لجنة الانتخابات في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لاختيار مرشحي مجلس النواب، من خلال الاتصال المباشر من الموبايل بالرقم المختصر 141 المخصص كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات وسيطلب منك ادخال الرقم القومى الخاص بالناخب وسيتم الرد ببيانات صاحب الرقم القومى الانتخابية.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتمثل الطريقة الثالثة والأشهر لمعرفة رقم التصويت والمقر الانتخابي وموعد التصويت في الدهول على رابط الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.


وعقب تسجيل الدخول يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن طالب الخدمة، بعدها ستظهر كافة البيانات التي يرغب في معرفتها مثل قرارات وبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالإدلاء بالصوت الانتخابى تتضمن رقم واسم ومكان ورقم صاحب الرقم القومى في كشوف المرشحين، ويمكن معرفة بيانات الناخب الانتخابية مباشرة.


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