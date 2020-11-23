هل غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة فورية؟.. «الوزراء» يجيب (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم ناقش 3 محاور، أولها الاستعداد لمواجهة تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشدة، وفرض غرامات على من لا يلتزم بالإجراءات.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم، أن غرامات عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ليست فورية، لأن المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء يعرض المواطن لعقوبة العرض على النيابة ومن ثم فرض الغرامة.



