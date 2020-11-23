رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت وجاسر عبد الرازق: «عايزين يضيعوا البلد»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:36 م
حسام بهجت وجاسر
حسام بهجت وجاسر عبد الرازق:
طباعة
شن رواد السوشيال ميديا هجومًا حادا على العميلين حسام بهجت، وجاسر عبد الرازق.

وأكد المهاجمون أن بهجت وعبد الرازق يأكلان على كل الموائد بهدف جمع الفلوس بدليل ذهابهما لـ"مدى مصر".

وقال المهاجمون: "انتم شفتوا اللي فرنسا عملته ياحسام إنت وجاسر ضد الجمعيات الإسلامية، وقفلتها عشان تحمي أمنها؟.. إيه الفرق بينهم وبين المبادرة اللي أنتم مسئولين عنها علشان مصر تحمي أمنها؟".

وتابعوا: "الفلوس اللي قبضتوها من المنظمات الأجنبية دي كلها علشان تعملوا تقارير ضد مصر وتشويه صورة البلد!!.. أنتم عمالين تقبضوا فلوس بس علشان تضيعوا البلد".

وتساءل المهاجمون: "الفلوس اللي خدتوها وديتوها فين؟.. إنتم عمالين تستقووا بالخارج علشان تضروا بلدكم اما فرنسا باللي عملته مع المؤسسات الإسلامية وماحمتش المسلمين وده علشان تحمي أمنها.. ولما مصر جت تحافظ على أمنها تعملوا الدوشة دي!!.. إكشفوا الفلوس اللي عندكم إنت وهو وديتيوها فين؟".

موضوعات متعلقة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

image description

عضو «شيوخ أسيوط» يتفقد سير العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام

«تجربة وعدت».. ذكريات المثقفين مع أول عمل أدبي

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية