رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت وجاسر عبد الرازق: «عايزين يضيعوا البلد»

شن رواد السوشيال ميديا هجومًا حادا على العميلين حسام بهجت، وجاسر عبد الرازق.وأكد المهاجمون أن بهجت وعبد الرازق يأكلان على كل الموائد بهدف جمع الفلوس بدليل ذهابهما لـ"مدى مصر".وقال المهاجمون: "انتم شفتوا اللي فرنسا عملته ياحسام إنت وجاسر ضد الجمعيات الإسلامية، وقفلتها عشان تحمي أمنها؟.. إيه الفرق بينهم وبين المبادرة اللي أنتم مسئولين عنها علشان مصر تحمي أمنها؟".وتابعوا: "الفلوس اللي قبضتوها من المنظمات الأجنبية دي كلها علشان تعملوا تقارير ضد مصر وتشويه صورة البلد!!.. أنتم عمالين تقبضوا فلوس بس علشان تضيعوا البلد".وتساءل المهاجمون: "الفلوس اللي خدتوها وديتوها فين؟.. إنتم عمالين تستقووا بالخارج علشان تضروا بلدكم اما فرنسا باللي عملته مع المؤسسات الإسلامية وماحمتش المسلمين وده علشان تحمي أمنها.. ولما مصر جت تحافظ على أمنها تعملوا الدوشة دي!!.. إكشفوا الفلوس اللي عندكم إنت وهو وديتيوها فين؟".