تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات تؤثر على سلامة وسير الانتخابات

قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المتابعين الميدانيين للتنسيقية، والبالغ عددهم 1500 متابع، والحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية في لجان الـ13 محافظة التي تجرى بها جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.وأكد "عبدالعزيز"، أن المتابعين أكدوا أن اللجان الانتخابية تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه لا مخالفات تؤثر على سلامة وسير الانتخابات.وأشار إلى استمرار التنسيق مع غرف عمليات منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية المناظرة، وكذلك غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة العملية الانتخابية.وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لجولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت اليوم الإثنين، والتي تجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.