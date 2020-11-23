راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسنورس بالفيوم يصوت بـ«إعادة النواب»

شارك رجال الكنيسة، ببندر سنورس، بالدائرة الثالثة ومقرها سنورس وطامية بمحافظة الفيوم، بالتصويت في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، باللجنة الفرعية رقم 62 بالساحة الشعبية.وأدلى القمص موسى يوحنا، راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسنورس، بصوته في الانتخابات، باللجنة الفرعية رقم 62 بالساحة الشعبية ببندر سنورس، وسط الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز أطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.وشهد محيط المقار الانتخابية تعزيزات أمنية مكثفة من قِبل قوات مديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء رمزي المزين مدير الأمن، ومنعت القوات وقوف السيارات والمركبات أمام اللجان تيسيرًا لحركة المرور وسير الناخبين.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.